Corri o muori la recensione | su Prime Video arriva una spy-comedy che funziona e diverte davvero

Da cinemaserietv.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il film “Corri o muori” è disponibile su Prime Video dal 15 luglio 2026. Si tratta di una spy-comedy che combina azione e umorismo, riuscendo a intrattenere il pubblico. La pellicola, distribuita integralmente in quella data, è stata accolta positivamente per la sua riuscita nel mantenere un equilibrio tra scene di azione e momenti comici. La produzione dimostra che questa combinazione può funzionare se gestita con competenza.

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Trovare il giusto equilibrio tra l’azione spettacolare e la commedia brillante non è mai un’impresa semplice, ma l’arrivo su Prime Video di Corri o muori ( Ride or Die), distribuita integralmente il 15 luglio 2026, dimostra che la formula è ancora vincente se affidata alle giuste mani. Creata da Tessa Coates e guidata dallo showrunner Matt Miller, questa serie in otto episodi si presenta come una proposta estiva fresca, ben confezionata e pensata per divertire senza rinunciare a un’ottima qualità realizzativa. La storia segue le vicende di Debbie Claybourne ( Octavia Spencer ) e Judith Burton ( Hannah Waddingham ), due storiche amiche la cui normalissima quotidianità viene stravolta quando Debbie scopre che Judith, dietro la facciata di tranquilla contabile forense, nasconde una carriera da sicario e assassina internazionale. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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