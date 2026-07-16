Corri o muori la recensione | su Prime Video arriva una spy-comedy che funziona e diverte davvero

Il film “Corri o muori” è disponibile su Prime Video dal 15 luglio 2026. Si tratta di una spy-comedy che combina azione e umorismo, riuscendo a intrattenere il pubblico. La pellicola, distribuita integralmente in quella data, è stata accolta positivamente per la sua riuscita nel mantenere un equilibrio tra scene di azione e momenti comici. La produzione dimostra che questa combinazione può funzionare se gestita con competenza.

Trovare il giusto equilibrio tra l’azione spettacolare e la commedia brillante non è mai un’impresa semplice, ma l’arrivo su Prime Video di Corri o muori ( Ride or Die), distribuita integralmente il 15 luglio 2026, dimostra che la formula è ancora vincente se affidata alle giuste mani. Creata da Tessa Coates e guidata dallo showrunner Matt Miller, questa serie in otto episodi si presenta come una proposta estiva fresca, ben confezionata e pensata per divertire senza rinunciare a un’ottima qualità realizzativa. La storia segue le vicende di Debbie Claybourne ( Octavia Spencer ) e Judith Burton ( Hannah Waddingham ), due storiche amiche la cui normalissima quotidianità viene stravolta quando Debbie scopre che Judith, dietro la facciata di tranquilla contabile forense, nasconde una carriera da sicario e assassina internazionale. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Debbie ha rinunciato alla carriera per costruire quella del marito, Judith è un sicario internazionale. Octavia Spencer e Hannah Waddingham finiscono braccate da polizia e criminali attraverso l'Europa: su Prime Video dal 15 luglio x.com

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