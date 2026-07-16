A Torino, un uomo di 34 anni è stato arrestato dopo essere stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre commetteva due furti in abitazione a distanza di pochi giorni. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato identificato come presunto autore dei reati. L’arresto è stato eseguito dalle forze dell’ordine, che hanno confermato la presenza delle telecamere come prova.

Eseguito un arresto a Torino: a finire in manette è stato un 34enne marocchino, già sottoposto agli arresti domiciliari, individuato come presunto autore di due furti in abitazione avvenuti a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro. Le indagini partite da una segnalazione Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando la Centrale Operativa ha ricevuto una segnalazione relativa a un furto in una villetta di via Lessona. Gli agenti del Commissariato di P.S. San Donato sono intervenuti prontamente sul posto, dove hanno riscontrato segni evidenti di effrazione e il locale completamente a soqquadro. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Continua a rubare a Torino nonostante i domiciliari, 34enne incastrato dalle telecamere di sorveglianza

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