Consiglio Comunale | scelti i presidenti delle commissioni

Il Consiglio Comunale ha riunito per rinnovare le commissioni consiliari e eleggere i loro presidenti per il mandato 2026-2031. Durante la seduta, sono stati nominati i nuovi presidenti delle varie commissioni, in conformità con le procedure previste. La riunione ha riguardato anche la ricostituzione degli organismi consiliari, senza ulteriori dettagli sui nomi o le modalità di nomina.

Arezzo, 16 luglio 2026 – Seduta di Consiglio Comunale dedicata alla ricostituzione delle commissioni consiliari per il mandato 20262031 e all’elezione dei loro presidenti. Ecco l’esito dei sette scrutini: Commissione I (assetto del territorio, ambiente, qualità urbana) presidente Luca Stella che ha ottenuto 25 voti. Commissione II (bilancio, finanze, tributi, partecipazioni, sviluppo economico, attività produttive) presidente F ederico Vestri che ha ottenuto 21 voti. Commissione III (patrimonio, provveditorato, servizi tecnologici, lavori pubblici, traffico, trasporti, infrastrutture) presidente Cristina Ceccarelli che ha ottenuto 22 voti. Commissione IV (integrazione, cultura, turismo, politiche comunitarie e cooperazione decentrata, partecipazione e decentramento) presidente Mattia Delfini c he ha ottenuto 25 voti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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