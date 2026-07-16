Confine sposta ancora il… confine

Da ilgiornale.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo tre anni e tre mesi dall’apertura, la pizzeria Confine ha deciso di spostare il proprio confine. La modifica riguarda la posizione del locale, che si trova ancora a Milano, ma in una zona diversa rispetto a quella originale. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla nuova ubicazione o sulle motivazioni di questa scelta. La pizzeria è nota per aver rivoluzionato il settore della gastronomia in città sin dalla sua apertura.

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Arrivi da Confine, tre anni e tre mesi dopo l’apertura di questa pizzeria che ha redistribuito le carte di questo vivace settore della gastronomia a Milano, e pensi: stavolta non potrà essere meglio dell’ultima volta. Esci, un’ora e mezza dopo, e ti dici: è stato molto meglio dell’altra volta. Perché è davvero rimarchevole la capacità di Francesco Capece, responsabile della cucina e delle pizze, e da Mario Ventura, che cura sala e beverage, i due salernitani soci di questa impresa alle Cinque Vie, di alzare l’asticella. Sempre. Ambizione che lo ha condotti a progettare una ristrutturazione della cucina, che avverrà ad agosto, per adeguarla alle crescenti esigenze, e un ripensamento del bar, con alcuni posti al bancone, che non saranno prenotabili e daranno una chance a chi non riesce a prenotare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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