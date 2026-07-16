Concorso docenti PNRR3 vincitori per merito ma anche riservisti Come si forma la graduatoria

Notizia in breve

Per il concorso docenti PNRR3, la graduatoria include sia vincitori per merito sia candidati riservisti. Dopo le regioni dell'Umbria e della Puglia, anche l’ufficio scolastico regionale della Campania ha fornito un chiarimento sull’uso delle riserve per la formazione delle graduatorie. Questo intervento si aggiunge a quelli precedenti e riguarda le modalità di inserimento dei candidati riservisti nel processo di selezione.