Concorso docenti PNRR3 vincitori per merito ma anche riservisti Come si forma la graduatoria
Per il concorso docenti PNRR3, la graduatoria include sia vincitori per merito sia candidati riservisti. Dopo le regioni dell'Umbria e della Puglia, anche l’ufficio scolastico regionale della Campania ha fornito un chiarimento sull’uso delle riserve per la formazione delle graduatorie. Questo intervento si aggiunge a quelli precedenti e riguarda le modalità di inserimento dei candidati riservisti nel processo di selezione.
Concorso docenti PNRR2, anche l'USR Campania dopo USR Umbria e USR Puglia interviene con un chiarimento (molto utile e molto atteso nonostante sia il terzo concorso fotocopia) sull'utilizzo delle riserve per la formazione delle graduatorie. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
CONCORSO DOCENTI: ECCO UNA LEZIONE SIMULATA COMPRATA
Notizie e thread social correlati
Graduatorie del concorso scuola PNRR3: come vengono inseriti i vincitori riservisti? CHIARIMENTILe graduatorie di merito del concorso scuola PNRR3, per infanzia e primaria, sono state oggetto di chiarimenti dall’USR.
Vincitori nella graduatoria di merito del PNRR3: diritto al ruolo anche oltre i 3 anni, iscrizione negli elenchi regionali dal 2027/28Durante un question time trasmesso il 27 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con l’intervento di Sonia Cannas, docente ed...
Temi più discussi: Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria: ecco le graduatorie per le assunzioni [AGGIORNATO]; Concorso docenti infanzia e primaria PNRR3: ecco le graduatorie [AGGIORNATO]; Immissioni in ruolo 2026/27: autorizzato il contingente di 46.642 posti; Immissioni in ruolo docenti 2026, ecco consistenza graduatorie che precedono il PNRR3 [Aggiornato con rettifica Emilia Romagna].
VINCITORI PNRR3 E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE 2026/2027: FACCIAMO CHIAREZZA In questi giorni ci state ponendo spesso la stessa domanda: Se sarò assunto con il concorso PNRR3 dal 1° settembre 2026, potrò chiedere l’assegnazione pro facebook
Scuola, ok alle assunzioni: una cattedra in Campania per 2.721 nuovi professoriLa scuola campana arriva all'appuntamento con le immissioni in ruolo con una macchina amministrativa già pronta e un sistema di reclutamento profondamente cambiato. Il via libera ... ilmattino.it
Immissioni in ruolo 2026/27: autorizzato il contingente di 46.642 postiLe assunzioni coinvolgono le GAE e concorsi. La priorità andrà ai vincitori dei concorsi, ma non tutti riusciranno ad essere assunti questo’anno: per molti idonei e docenti degli elenchi regionali la ... flcgil.it