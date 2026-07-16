Concorso docenti PNRR3 vincitori per merito ma anche riservisti Come si forma la graduatoria

Da orizzontescuola.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per il concorso docenti PNRR3, la graduatoria include sia vincitori per merito sia candidati riservisti. Dopo le regioni dell'Umbria e della Puglia, anche l’ufficio scolastico regionale della Campania ha fornito un chiarimento sull’uso delle riserve per la formazione delle graduatorie. Questo intervento si aggiunge a quelli precedenti e riguarda le modalità di inserimento dei candidati riservisti nel processo di selezione.

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Concorso docenti PNRR2, anche l'USR Campania dopo USR Umbria e USR Puglia interviene con un chiarimento (molto utile e molto atteso nonostante sia il terzo concorso fotocopia) sull'utilizzo delle riserve per la formazione delle graduatorie. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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