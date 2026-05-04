Vincitori nella graduatoria di merito del PNRR3 | diritto al ruolo anche oltre i 3 anni iscrizione negli elenchi regionali dal 2027 28

Durante un question time trasmesso il 27 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con l’intervento di Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, si è discusso di alcune novità legate al PNRR3. In particolare, sono stati annunciati i vincitori della graduatoria di merito e si è parlato delle modalità di iscrizione negli elenchi regionali, previste a partire dal 202728, con attenzione anche al diritto al ruolo oltre i tre anni.

Nel question time del 27 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, è stata affrontata una questione legata agli sviluppi normativi in ambito scolastico. L’attenzione si è concentrata sull’emanazione dei decreti attuativi relativi agli elenchi regionali per il ruolo e al TFA sostegno. ” Tutti i vincitori dei concorsi hanno diritto al ruolo. Non solo entro il triennio, ma anche oltre, se non vengono assunti nell’arco dei tre anni. La validità triennale riguarda invece la possibilità di assunzione per gli idonei entro il 30%.” Tutti coloro che supereranno le prove del concorso PNRR3 non potranno partecipare agli elenchi regionali dell’anno scolastico 202627, ma potranno inserirsi a partire dall’anno successivo se ancora non assunti.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Prova Orale Concorso Docenti PNRR3: Progettare una Lezione che Convince la Commissione Notizie correlate Elenchi regionali per il ruolo: vincitori e idonei del concorso PNRR3 potranno partecipare solo dal 2027Nel question time del 18 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, con ospite Sonia Cannas, docente esperta, si è parlato del decreto attuativo per gli... Il vantaggio reale dell’iscrizione negli elenchi regionali per il ruolo docenti 2026: una possibilità in più di assunzioneAssunzioni in ruolo: i candidati che hanno superato un concorso dal 2020 (ancora non assunti neanche da altre procedure) tra il 6 e il 25 maggio... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Borse di studio 2025/2026, scorre la graduatoria: dichiarati vincitori tutti gli studenti idonei; Elenchi regionali per il ruolo, idonei dei concorsi 2016 e 2018 non possono iscriversi ma hanno la priorità nelle assunzioni; Bando Diritto allo Studio 2025/2026 - Borse di studio: tutti gli studenti idonei dichiarati vincitori; Borse di studio, l'annuncio della Regione: Vincitori tutti gli idonei, messi in campo 200 milioni. ASL Benevento, pronti 56 nuovi OSS: pubblicata la graduatoria dei vincitori dell’Avviso Pubblico.Portale di informazione sanitaria AssoCareNews.it: dedicato a Medici, Infermieri, Ostetriche, Fisioterapisti, OSS, Amministrativi, Tecnici sanitari, Pazienti e Caregiver. assocarenews.it Borse di studio, l'annuncio della Regione: Vincitori tutti gli idonei, messi in campo 200 milioniDichiarati vincitori tutti i 6.415 studenti idonei in attesa di rientrare nella graduatoria del bando. Rocca: Nessuno resterà escluso ... romatoday.it Il presidente Mattarella ha incontrato i tennisti italiani vincitori della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup 2025 - facebook.com facebook