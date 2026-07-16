È stato indetto un concorso per 40 posti di operatore socio-sanitario (Oss) in Liguria. I posti sono a tempo indeterminato e il concorso è gestito dall’Azienda Tutela della Salute della regione. La data di scadenza per la presentazione delle domande non è stata ancora comunicata. I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione saranno disponibili sul sito ufficiale dell’ente.

Si copriranno 40 posti a tempo indeterminato nel profilo di Operatore socio-sanitario (Oss) una volta concluso il concorso indetto dall’Azienda Tutela della Salute della Regione Liguria. Le figure professionali assunte tramite il suddetto bando verranno inquadrate nell’ Area degli Operatori. La selezione punta a potenziare le équipe assistenziali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie del territorio, garantendo un supporto fondamentale nella cura della persona e nelle attività quotidiane di assistenza ai pazienti. Come sono divisi i 40 posti. Le assunzioni a tempo indeterminato sono destinate a coprire le esigenze di due aree del territorio regionale ligure. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Concorso da 40 posti per operatori sanitari in Liguria, requisiti e scadenza: quando scade

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