Una nuova campana è stata installata nella basilica di Gualdo Tadino e ha suonato per la prima volta durante la festa di San Benedetto. L’evento si è svolto sabato sera, in occasione del canto del Gloria della messa vespertina, con la partecipazione dei parroci e del diacono. La campana, appena inaugurata, ha segnato l’inizio delle celebrazioni con il suo primo rintocco ufficiale.

C’ è una nuovissima campana per la Basilica concattedrale a Gualdo Tadino: ha suonato per la prima volta in occasione della festa di San Benedetto, al canto del Gloria della messa vespertina di sabato scorso, concelebrata dai parroci don Michele Zullato, don Franco Berrettini e don Giambattista Brunetti, col diacono Luca Campioni. Un momento davvero significativo per la comunità gualdese. La campana, commissionata in occasione del settimo centenario del Beato Angelo, è dedicata a san Carlo Acutis: è stata esposta in fondo alla basilica, dove era stata benedetta dal vescovo diocesano monsignor Felice Accrocca il 26 aprile, in occasione del... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Concattedrale di San Benedetto. C’è una campana nuova di zecca

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Campane a distesa della abazzia di Norcia San Benedetto, con una campana senza battacchio .

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