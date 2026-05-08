Una nuova legge riguardante i capoluoghi di provincia sta portando alla luce tensioni tra le città costiere, con un particolare confronto tra San Benedetto e Ascoli. La normativa potrebbe influire sulla ripartizione dei fondi europei destinati alle aree urbane, modificando le modalità di gestione. Alcuni sindaci delle città coinvolte hanno espresso opposizione alla proposta demografica, sollevando interrogativi su possibili ripercussioni amministrative.

? Domande chiave Come cambierebbe la gestione dei fondi europei per le città costiere?. Chi sono i sindaci che si oppongono alla nuova proposta demografica?. Perché Civitanova potrebbe sfidare Macerata per l'autonomia amministrativa?. Quali città italiane potrebbero ottenere il titolo di co-capoluogo domani?.? In Breve San Benedetto supera Ascoli con 46.992 abitanti contro i 45.176 del capoluogo.. Fano punta al co-capoluogo con mozione approvata dal sindaco Luca Serfilippi.. Civitanova supera Macerata con 41.897 residenti contro i 40.689 del centro storico.. Busto Arsizio e Sanremo sono tra le altre città citate nella proposta AC 2844.. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuova legge per i capoluoghi: San Benedetto sfida Ascoli con i dati

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