Il progetto “Valore Acqua” è stato premiato, riconoscendo le proposte di CIA Due Mari per il territorio tarantino. Il presidente e il direttore dell'organizzazione hanno espresso apprezzamento e sostegno ufficiale per l'iniziativa.

Taranto. Il presidente di CIA Due Mari, Giannicola D’Amico, e il direttore, Vito Rubino, esprimono forte apprezzamento e pieno sostegno al progetto “Valore Acqua”, l’iniziativa promossa da Heineken Italia insieme ad Arif (l’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali), che mira a recuperare infrastrutture idriche attualmente inutilizzate per ridurre i prelievi dalla falda carsica della Murgia e sostenere le attività agricole locali. Per CIA Due Mari, infatti, si tratta di un traguardo di fondamentale importanza, sostenuto con convinzione sin dal principio, perché si inserisce perfettamente nel lavoro incessante che la CIA svolge sul territorio per garantire l’approvvigionamento di acqua agli agricoltori, specialmente in un contesto segnato dalla crescente scarsità della risorsa idrica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Con progetto “Valore Acqua” premiata la lungimiranza di CIA Due Mari delle proposte per il territorio Tarantino

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