Valore Acqua | il progetto a tutela delle falde acquifere

Da quotidiano.net 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il progetto Valore Acqua mira a proteggere le falde acquifere in Puglia, una regione dove le variazioni climatiche complicano la gestione delle risorse idriche. La iniziativa si concentra sulla tutela delle acque sotterranee, considerate fondamentali per il territorio. La regione affronta crescenti difficoltà legate alla scarsità di acqua, rendendo prioritario il monitoraggio e la salvaguardia delle riserve idriche. L’obiettivo è preservare le falde per garantire l’approvvigionamento futuro.

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Massafra, 15 lug. (askanews) - L'acqua è una risorsa sempre più preziosa, soprattutto in territori come la Puglia, dove gli effetti del cambiamento climatico rendono la gestione idrica una delle principali sfide per il futuro. Le parole dell'Amministratore Delegato Heineken, Alexander Koch: "Per noi crescita e sostenibilità non sono due percorsi separati. La nostra strategia brew a better world, o brew a better Italia, prende forma ogni giorno qui in Italia con gli investimenti che facciamo nel birrificio e anche questo progetto è nato da questa idea. Ovviamente le grandi sfide ambientali non le possiamo risolvere da soli, lo faremo con i nostri partner nel territorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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