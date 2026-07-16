con la rustida la tradizione e il sapore

Tra i turisti di vecchia data c’è chi assicura che la tradizionale “Rustida“ dei bagnini di Gabicce Mare è uno degli appuntamenti imperdibili della vacanza. Anche quest’anno oltre un quintale di sardoncini, eccellenza ittica dell’Adriatico, è già pronto per essere grigliato, secondo la ricetta più semplice e tradizionale: prima l’impanatura con pane grattugiato condito con olio e prezzemolo, poi la cottura alla griglia fino a quando il pesce non assume la doratura che lo rende pronto per essere gustato. Oggi alle 21 nella piazza del Municipio, saranno ventisei i bagnini di Gabicce Mare impegnati a grigliare e servire il pesce alle migliaia di persone che ogni anno partecipano all’iniziativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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