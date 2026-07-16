È arrivato sul mercato il terzo modello della collaborazione tra Camper e Issey Miyake, chiamato Anna. Presentato a marzo durante la fashion week francese, il prodotto è ora disponibile da ieri in alcuni punti vendita selezionati e sul sito ufficiale dell’azienda.

Non c’è due senza tre. Ha debuttato, infatti, Anna, il terzo capitolo della partnership tra Camper e Issey Miyake. Presentato durante la fashion week francese di marzo, il modello è disponibile da ieri, in un numero selezionato di punti vendita e su camper.com, e punta a inserissi nel percorso di successo di Camper X Issey Miyake con i progetti Peu Form e Karst Finch, presentati rispettivamente con l’inverno 2025 e l’estivo 2026. E c’è da scommettere che troverà riscontro tra gli amanti della moda, ma anche tra chi fa del design, inteso come sintesi tra funzionalità ed estetica, il suo driver di scelta. Perché Anna, così come nei modelli delle due stagioni precedenti, non è solo il tandem tra la realtà maiorchina della calzatura e il l’icona del concettualismo nipponico, è un’analisi ingegneristica sulla fattibilità e sullo stile. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Con Anna prosegue il viaggio tra innovazione e stile di Camper e Issey Miyake

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