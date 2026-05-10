Satoshi Kondo, direttore creativo di Issey Miyake, ha rilasciato un'intervista. Il suo quartier generale si trova a Parigi, in un edificio di laterizio e ardesia situato al numero 5 di Place des Vosges. Questa zona comprende un giardino chiamato Luigi XIII, che circonda l’edificio. Le informazioni sono state raccolte nel contesto di una visita al sito, che si trova in una delle zone più rinomate della capitale francese.

Place des Vosges n umero 5. È a quest’indirizzo – in uno dei magnifici edifici in laterizio e ardesia che abbracciano il giardino Luigi XIII – che si apre la via d’accesso al quartier generale parigino di Issey Miyake. Pareti imbiancate di fresco, soppalchi e scale a chiocciola dal corrimano di ferro, un luogo a metà strada tra un loft postindustriale e un open space newyorkese: è qui che brulicano i preparativi della prossima sfilata. Ed è sempre qui che incontro Satoshi Kondo, direttore creativo dalla proverbiale riservatezza e, scoprirò di lì a poco, squisita gentilezza. Nato a Kyoto nel 1984, una laurea all’Ueda College of Fashion di Osaka, inizia subito a lavorare nella Issey Miyake fino a diventarne direttore creativo nel 2019.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Satoshi Kondo: intervista al direttore creativo di Issey Miyake

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