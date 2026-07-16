Il presidente del Como ha rivelato che il club si sta preparando a una stagione storica, con l’obiettivo di partecipare alla Champions League dopo aver ottenuto il quarto posto nell’ultimo campionato. Ha anche parlato di progetti per lo stadio e per il mercato dei giocatori. Suwarso ha commentato inoltre le sanzioni della FPF UEFA, affermando che si lascerebbe multare senza problemi. Non sono state fornite ulteriori dettagli su piani specifici o eventuali operazioni di calciomercato.

Como, il presidente Mirwan Suwarso racconta la visione del club e svela alcuni retroscena legata alle operazioni di calciomercato. Il Como si prepara a vivere una stagione storica, con la qualificazione alla Champions League conquistata grazie al quarto posto nell’ultimo campionato. Un traguardo inatteso, ma che il presidente Mirwan Suwarso considera parte di un percorso più ampio. Nel corso della lunga intervista concessa al podcast Business of Sport, il numero uno del club lariano ha spiegato la visione della proprietà, tra ambizioni sportive, sostenibilità economica, mercato e sviluppo del brand. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Il Como non vuole snaturarsi per l’ingresso nel grande palcoscenico europeo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Como, Suwarso svela il piano: Champions, stadio e mercato. Poi specifica: «FPF UEFA? Multateci pure!»

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