Il Como ha raggiunto un accordo con il Chelsea per l'acquisto di Trevoh Chalobah. Dopo alcune offerte iniziali respinte, e con l'Inter che aveva mostrato interesse, il club lariano ha ottenuto un'intesa definitiva con i londinesi. Chalobah diventerà quindi un nuovo giocatore del Como, con l'operazione conclusa a titolo definitivo.

Trevoh Chalobah è pronto a diventare un nuovo giocatore del Como. Dopo le prime offerte respinte dal club inglese, e il momentaneo inserimento dell'Inter nella trattativa, il club lariano è riuscito a trovare un accordo di massima con il Chelsea per l'acquisto a titolo definitivo del difensore inglese. Affare da 35 milioni di euro bonus compresi. Nelle prossime ore è previsto un ultimo incontro tra le parti per definire gli ultimi dettagli., Convocato da Tuchel in extremis per il Mondiale a causa dell'infortunio di Tino Livramento, in questa stagione Chalobah ha collezionato 47 presenze con il Chelsea tra Premier League, Champions League, FA Cup ed EFL Cup. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Como.

© Sportmediaset.mediaset.it - Como, altro rinforzo per Fabregas: accordo con il Chelsea per Chalobah

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Como, altro rinforzo per Fabregas: ufficiale l'acquisto di KaikiIl Como 1907 ha annunciato di aver ingaggiato il calciatore brasiliano Kaiki Bruno da Silva, proveniente dal Cruzeiro Esporte Clube.

Leggi anche: Chalobah in stand-by, il Chelsea ha ricontattato il Como: ma Fabregas per ora ha cambiato obiettivo

Temi più discussi: Calcio dilettanti. Arriva Neffati, per Copparo un altro rinforzo dall’Eccellenza; Formazione Como 26/27: come cambiano i lariani dopo il mercato; Molteni: A Como arrivano 35 rinforzi tra carabinieri e polizia; Mercato: Doppio rinforzo per il Balerna.

Altro rinforzo per il Como: dal Brasile arriva un 2003 per la fascia sinistraIl Como annuncia l'acquisto di Kaiki Bruno, terzino sinistro classe 2003, acquistato a titolo definitivo dai brasiliani del Cruzeiro. tuttonapoli.net

Como, altro rinforzo per la difesa. Fabregas accoglie l'esperienza di Diego CarlosUfficiale un altro acquisto per la difesa del Como, il tecnico Cesc Fabregas potrà accogliere un rinforzo d'esperienza per la propria retroguardia. Depositato in Lega Serie A il contratto del ... tuttomercatoweb.com