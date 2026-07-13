di Stefano Cori Chalobah è un nome che è destinato a far parlare di sé ancora per un po’. Non si vede una soluzione imminente per il suo futuro. L’Inter non è stata di certo fortunata in questa prima fase di calciomercato estivo. L’unico reparto che è riuscita a sistemare è la porta, dove Josep Martinez è stato promosso a primo portiere e come alternativa è arrivato un profilo esperto ossia Ivan Provedel per circa 3 milioni di euro. Per quanto riguarda l’esterno si attendono ulteriori novità da Anan Khalaili, dopo che in quella posizione è già sfumato Marco Palestra nonostante le lunghe settimane di trattativa. C’è però anche un’altra priorità, ossia il difensore centrale. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Chalobah in stand-by, il Chelsea ha ricontattato il Como: ma Fabregas per ora ha cambiato obiettivo

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