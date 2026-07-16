Il Consiglio dei Ministri ha deciso di sciogliere l’amministrazione comunale per condizionamenti della criminalità organizzata. Sono stati nominati tre commissari straordinari che guideranno la città per i prossimi 18 mesi. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sul loro incarico o sui tempi di intervento. La triade di commissari assumerà il controllo amministrativo e gestionale del Comune fino a nuove nomine.

Dopo la decisione del Consiglio dei Ministri di sciogliere l'amministrazione comunale per condizionamenti della criminalità organizzata, è stata definita la triade di commissari straordinari che governerà la città per i prossimi diciotto mesi. A guidare l'ente stabiese sarà Dario Caputo, ex prefetto di Agrigento in pensione e figura di spicco nella complessa gestione dei beni confiscati alle mafie. Al suo fianco il viceprefetto Mara Moscato e Maurizio Vallone, ex direttore della DIA (Direzione Investigativa Antimafia). La scelta del Viminale non è affatto casuale. Per gestire una piazza complessa come quella di Castellammare di... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Commissari straordinari: ecco la triade che guiderà Castellammare per i prossimi 18 mesi

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