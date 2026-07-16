Le recensioni internazionali sul film di Nolan sono generalmente positive. Il critico del Guardian, Peter Bradshaw, ha assegnato cinque stelle e ha descritto il film come un’opera di grande ambizione, con audacia e stile. Ha anche evidenziato elementi di serietà e generosità nella narrazione. Altri critici hanno apprezzato la complessità della trama e la regia, anche se alcuni hanno segnalato alcune difficoltà interpretative. Non sono stati riportati commenti negativi o critiche specifiche.

Il più entusiasta è Peter Bradshaw, storico critico cinematografico del Guardian, che sul quotidiano inglese dà al film cinque stelle e parla di «ambizione elettrizzante, audacia, serietà, generosità e stile». Sul New York Times, la temutissima Manohla Dargis lo ha inserito nella «Critic's Pick», scelta della critica, e lo definisce «una travolgente riaffermazione dell'arte cinematografica»: per lei, Nolan resta uno dei pochi registi capaci di chiudere la distanza tra film d'autore e blockbuster. David Ehrlich, su IndieWire, sostiene che il poema omerico sia il codice sorgente di tutto il cinema di Nolan, il racconto da cui i suoi film precedenti erano nati senza saperlo, e vede in Matt Damon «una delle interpretazioni che definiscono la sua carriera». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Come hanno accolto l'Odissea di Nolan le recensioni dei critici di mezzo mondo

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Nolan's Odyssey Receives Rave Reviews

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