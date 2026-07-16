Come effettuare un Ordine Diretto di Acquisto sul MePA per l’acquisto di software destinato alle riunioni online degli organi collegiali Con 5 documenti da scaricare

Per acquistare software per riunioni online degli organi collegiali sul MePA, si può utilizzare l’Ordine Diretto di Acquisto (ODA). Questa procedura si applica quando il bene è già presente nel catalogo del mercato elettronico e si desidera acquistarlo alle condizioni pubblicate dall’operatore. Sono disponibili cinque documenti da scaricare per seguire correttamente la procedura. L’ODA permette di procedere all’acquisto senza dover passare attraverso una gara, purché siano rispettate le condizioni già pubblicate.

L’Ordine Diretto di Acquisto, comunemente indicato come ODA, è una modalità di acquisto utilizzabile sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione quando il bene o il servizio è già presente a catalogo e l’Amministrazione intende acquistarlo alle condizioni pubblicate dall’operatore economico. Leggi la guida e scarica i seguenti documenti: Format richiesta di preventivo Format contratto di. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Riunioni collegiali, voto online e incontri da remoto: arriva la piattaforma certificata. Accordo MIM-SindacatiIl Ministero dell'Istruzione e i sindacati hanno firmato un accordo per creare una piattaforma certificata destinata a gestire riunioni collegiali,...

Organi collegiali a distanza, modelli di: al regolamento d’Istituto, delibere, nota informativa ai docenti + documenti per DSGA e segreterieDa oggi sono disponibili online vari documenti relativi a modalità di svolgimento degli organi collegiali a distanza, tra cui il regolamento...

Argomenti più discussi: Sicurezza stradale: riunione Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica con Piantedosi, Salvini e Valditara; L’arbitro assicurativo sul c.d. risarcimento diretto - DB; Trump oltre ogni limite contro Meloni: Serve un ordine restrittivo; Immobile dello studio, acquisto diretto o tramite società: cosa conviene di più (e quando).

Prosegue il primo ciclo di webinar nell'ìambito del progetto Crescere in Comune, che ha coinvolto 166 comuni calabresi. Il quarto incontro (Ordine diretto di acquisto e DGUE) si terrà mercoledì 22 luglio, alle 14:30. Info e iscrizioni formez.it/notizie/d/202 x.com

Inseguimenti da parte delle forze dell’ordine reddit

È possibile modificare un ordine Shein?Si può modificare un ordine fatto sulla piattaforma Shein? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul popolare e-commerce. L’interesse degli utenti verso la possibilità di modificare un ordine su Shein ... blitzquotidiano.it