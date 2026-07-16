Miwa Basket Benevento ha annunciato l’ingaggio del playmaker Emanuele Morvillo, nato nel 2005. L’atleta si unisce alla squadra e inizierà la sua nuova stagione con i Boars. La società ha confermato l’accordo senza ulteriori dettagli contrattuali o clausole. Morvillo, proveniente da un’altra squadra, si inserirà nel roster per la stagione in corso. L’annuncio è stato comunicato attraverso i canali ufficiali del club.

Tempo di lettura: < 1 minuto Miwa Basket Benevento comunica di aver raggiunto l’accordo per le prestazioni dell’atleta Emanuele Morvillo, playmaker nato nel 2005. Cresciuto cestisticamente nella Kouros Napoli, dove nella stagione 202122 ha realizzato 9.5 punti di media in Serie C, Morvillo ha poi disputato due stagioni in maglia Scafati, facendo la spola tra l’Under 19 Eccellenza da assoluto protagonista e la prima squadra, con cui ha fatto l’esordio in LBA nella stagione 202324, anno in cui, tra l’altro, è stato convocato anche in nazionale U18. Negli ultimi due anni, invece, il play classe 2005 è stato impegnato in B1 con la Bakery Piacenza, distinguendosi per le sue notevoli abilità nel playmaking, oltre a delle spiccate qualità in termini di leadership, tanto da diventare il capitano della Bakery a soli 20 anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Colpo in cabina di regia: Morvillo è dei Boars

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