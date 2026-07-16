eurota ets entra nella cabina di regia dei construction days 2026

Notizia in breve

Eurota ETS è stata inclusa nella cabina di regia dei Construction Days 2026. La società, attiva nel settore dell’innovazione e dell’edilizia sostenibile, parteciperà alle decisioni organizzative dell’evento. La partecipazione avviene in un momento in cui l’azienda sta consolidando la sua presenza nel settore, anche grazie a iniziative e progetti in corso. La scelta mira a favorire lo sviluppo di pratiche più sostenibili nel comparto edile.