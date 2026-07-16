Eurota ETS entra nella cabina di regia dei Construction Days 2026

Da tarantinitime.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Eurota ETS è stata inclusa nella cabina di regia dei Construction Days 2026. La società, attiva nel settore dell’innovazione e dell’edilizia sostenibile, parteciperà alle decisioni organizzative dell’evento. La partecipazione avviene in un momento in cui l’azienda sta consolidando la sua presenza nel settore, anche grazie a iniziative e progetti in corso. La scelta mira a favorire lo sviluppo di pratiche più sostenibili nel comparto edile.

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Tarantini Time Quotidiano Eurota ETS rafforza il proprio ruolo nel panorama nazionale dell’innovazione e dell’edilizia sostenibile. Il presidente dell’associazione, Patrick Poggi, è stato infatti nominato componente del comitato scientifico dei “Construction Days 2026”, la manifestazione promossa dall’Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ITC), in programma a Napoli dal 30 settembre al 2 ottobre nell’auditorium “Porta del Parco” di Bagnoli. L’appuntamento rappresenta uno dei principali momenti di confronto per il settore delle costruzioni in Italia, riunendo istituzioni, mondo della ricerca, professionisti e imprese per discutere le prospettive dell’edilizia e dell’innovazione tecnologica. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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