Gli Antacciabol si sono aggiudicati anche quest’anno il torneo vero e proprio, mentre gli Allevatori hanno conquistato il "plate" riservato ai contendenti del secondo girone. Questi i verdetti emessi dall’edizione 2026 del " Mundialito Touch ", la competizione di " touch rugby " (ovvero una variante del rugby che non prevede mischie né placcaggi) organizzata dal Gispi diventata ormai una vera e propria tradizione estiva, a Coiano. Dopo aver chiuso la prima fase al primo posto, i vincitori sono riusciti ad aggiudicarsi il testa a testa con i Gispi Tigers: le due squadre hanno chiuso a pari punti, ma il titolo è stato deciso dalla differenza mete. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Coiano, l’immancabile tradizione estiva del Gispi. Il "plate» agli Allevatori. Mundialito, Antacciabol sul trono

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