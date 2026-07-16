Coesione Nesci | Il diritto di restare per fermare la fuga dei talenti dal Mezzogiorno
Un eurodeputato di Fratelli d’Italia ha affermato che il diritto di restare rappresenta una risposta allo spopolamento del Mezzogiorno. Ha sottolineato che i giovani devono poter fare esperienze all’estero, ma con la possibilità di tornare e contribuire allo sviluppo locale. La strategia Right to Stay mira a fermare la fuga dei talenti dal Sud, incentivando la permanenza e il ritorno dei giovani nel territorio.
L’eurodeputato di Fratelli d’Italia interviene sullo spopolamento della Calabria e rilancia la strategia Right to Stay: «I giovani devono poter fare esperienze all’estero, ma con la possibilità di tornare e valorizzare il proprio territorio». «La strategia Right to Stay (il diritto di restare) si lega strettamente all’Agenda urbana europea e al contrasto alla trappola dei talenti». Lo ha dichiarato l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Denis Nesci, intervenendo sul tema dello spopolamento e della valorizzazione delle risorse umane nel Mezzogiorno. «Da calabrese – ha sottolineato Nesci – conosco bene le problematiche di un territorio in cui, attualmente, non viene garantita la piena libertà di scegliere se rimanere nei propri luoghi d’origine o essere costretti ad andarsene». 🔗 Leggi su Laverita.info
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