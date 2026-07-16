Un eurodeputato di Fratelli d’Italia ha affermato che il diritto di restare rappresenta una risposta allo spopolamento del Mezzogiorno. Ha sottolineato che i giovani devono poter fare esperienze all’estero, ma con la possibilità di tornare e contribuire allo sviluppo locale. La strategia Right to Stay mira a fermare la fuga dei talenti dal Sud, incentivando la permanenza e il ritorno dei giovani nel territorio.

L’eurodeputato di Fratelli d’Italia interviene sullo spopolamento della Calabria e rilancia la strategia Right to Stay: «I giovani devono poter fare esperienze all’estero, ma con la possibilità di tornare e valorizzare il proprio territorio». «La strategia Right to Stay (il diritto di restare) si lega strettamente all’Agenda urbana europea e al contrasto alla trappola dei talenti». Lo ha dichiarato l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Denis Nesci, intervenendo sul tema dello spopolamento e della valorizzazione delle risorse umane nel Mezzogiorno. «Da calabrese – ha sottolineato Nesci – conosco bene le problematiche di un territorio in cui, attualmente, non viene garantita la piena libertà di scegliere se rimanere nei propri luoghi d’origine o essere costretti ad andarsene». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Coesione, Nesci: «Il diritto di restare per fermare la fuga dei talenti dal Mezzogiorno»

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