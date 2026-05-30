Da Napoli è stata presentata una proposta di legge di partecipazione popolare volta a creare una nuova classe dirigente giovanile in Campania. L’obiettivo è contrastare l’emorragia di talenti che lascia il Sud. La legge mira a coinvolgere i cittadini nella definizione delle politiche giovanili e a favorire lo sviluppo di competenze tra i giovani. La proposta prevede iniziative di formazione e opportunità di partecipazione per sostenere il ricambio generazionale.

Tempo di lettura: 3 minuti Una legge di partecipazione popolare per costruire una nuova classe dirigente giovanile campana e fermare l’emorragia di talenti dal Sud. È questo il messaggio emerso dall’incontro “Adesso una nuova generazione per Napoli”, promosso dal consigliere regionale della Campania Davide D’Errico e tenutosi all’Hotel Ramada di Napoli alla presenza di amministratori locali, ordini professionali, enti del terzo settore, referenti territoriali del movimento giovanile e centinaia di ragazzi. Al centro dell’iniziativa la presentazione della proposta di legge di partecipazione popolare “Spazio ai giovani”, che sarà accompagnata da una campagna di ascolto in tutta la Campania con 100 punti di ascolto in 100 piazze della regione e una raccolta firme aperta ai cittadini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Da Napoli una proposta di legge per fermare l’emorragia di talenti dal Sud

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