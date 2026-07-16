codacons campania nuovo sportello per crisi e diritto bancario

Da settembre il Codacons Campania attiva uno sportello dedicato a diritto bancario, commerciale e composizione della crisi con l’avv. Rossi.. Da settembre attivo un nuovo sportello specializzato. Il CODACONS CAMPANIA amplia i propri servizi di assistenza legale con l’ingresso dell’avv. Maurizio Rossi nel team di esperti dell’associazione. A partire da settembre 2026 sarà operativo un nuovo sportello dedicato al diritto bancario, al diritto commerciale e alle procedure di composizione della crisi, con l’obiettivo di offrire supporto qualificato a consumatori, cittadini e imprese. Assistenza in diritto bancario, commerciale e composizione della crisi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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