Il 15 ottobre 2026 si svolge alle Fiere di Bologna l'edizione di CNA Network dedicata alla filiera della meccanica e ai servizi specialistici. L’evento consente di stabilire in un giorno relazioni e opportunità di business che solitamente richiederebbero mesi di lavoro. Si tratta di un appuntamento biennale promosso da CNA Emilia-Romagna, con l’obiettivo di facilitare incontri e contatti tra le imprese del settore.

Una giornata per concentrare relazioni, opportunità e sviluppi di business che normalmente richiederebbero mesi di lavoro. Torna il 15 ottobre 2026, alle Fiere di Bologna, CNA Network, l’appuntamento biennale promosso da CNA Emilia-Romagna dedicato alle imprese della filiera meccanica e dei servizi specialistici. L’iniziativa, ormai consolidata a livello regionale, si propone come un vero acceleratore di incontri tra aziende, manager e stakeholder, offrendo un contesto strutturato per creare collaborazioni e ampliare la rete commerciale. Non una semplice fiera, ma una piattaforma relazionale progettata per generare risultati concreti e misurabili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - CNA Network 2026 per la filiera della meccanica: in un giorno tutti i contatti di un anno

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