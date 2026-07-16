La città è al centro di numerosi cantieri, con il traffico e la vita quotidiana spesso ostacolati. Proietti ha chiesto con fermezza che i lavori più impattanti, come la chiusura delle gallerie, siano svolti solo di notte. La richiesta, già avanzata in diverse sedi istituzionali, mira a ridurre i disagi per i cittadini. Attualmente, molte attività di cantiere si svolgono anche durante il giorno, causando disagi e rallentamenti.

"Torniamo a chiedere con estrema forza, come peraltro già più volte sollecitato in tutte le sedi istituzionali, un approccio radicalmente diverso per i cantieri di Anas sul Raccordo: la chiusura delle gallerie e i lavori più impattanti devono avvenire esclusivamente in orario notturno. Questa è l’unica soluzione di buonsenso che consentirebbe, da un lato, di non sottoporre a un calvario inaccettabile le persone in viaggio e, dall’altro, di garantire alle maestranze di operare in condizioni ambientali e termiche decisamente più favorevoli". È un intervento duro quello della Governatrice, Stefania Proietti, che tirata per la giacchetta da più parti, ieri ha deciso di intervenire sulle file che da tre giorni creano disagi all’intero capoluogo (anche se ieri è andata un po’ meglio). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Città ostaggio dei cantieri. Proietti dura: "Ora basta . Lavori soltanto di notte"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Frosinone ostaggio dei cantieri BRT. Scaccia (FI): “Città paralizzata, commercio in crisi e carenza cronica di parcheggi”A Frosinone i cantieri del progetto BRT continuano a causare disagi alla città, che viene descritta come paralizzata e in crisi.

A Firenze al via i lavori di Publiacqua in lungarno dei Pioppi. E gli altri cantieri in cittàA Firenze partiranno la prossima settimana lavori di risanamento della condotta fognaria in lungarno dei Pioppi e di sostituzione della rete di...

Temi più discussi: Città ostaggio dei cantieri. Proietti dura: Ora basta . Lavori soltanto di notte; Sassari ostaggio dei cantieri dimenticati: disagi in tutti i quartieri della città; Lungomare ostaggio dei cantieri, la corsa contro il tempo; Biumo-Belforte, scadenza non rispettata: il Mav attacca.

Sassari ostaggio dei cantieri dimenticati: disagi in tutti i quartieri della città ift.tt/YqztvCV x.com

Perugia e Umbria paralizzate: Arcudi denuncia il caos traffico quotidianoArcudi: 'Umbria e Perugia paralizzate', il consigliere regionale chiede un confronto urgente con Anas per il traffico insostenibile ... it.blastingnews.com

Cirò Marina, il Pd attacca: città ostaggio dei cantieriIl circolo Dem denuncia mancanza di assessore ai lavori pubblici, la mancanza di programmazione estiva e l'area portuale nel degrado ... ilcrotonese.it