Cinque laboratori per vivere ' Altre Voci dal Mare' da protagonisti

Notizia in breve

Il 16 luglio 2026 a Porto Venere si sono svolti cinque laboratori dedicati a 'Altre Voci dal Mare'. I partecipanti hanno potuto sperimentare attività di scoperta, creazione e esplorazione, inserite nella seconda edizione del festival. L’evento, promosso dal Comune e diretto da due curatorie, ha coinvolto i presenti in percorsi pratici legati al tema marino.