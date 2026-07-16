Cinque laboratori per vivere ' Altre Voci dal Mare' da protagonisti
Il 16 luglio 2026 a Porto Venere si sono svolti cinque laboratori dedicati a 'Altre Voci dal Mare'. I partecipanti hanno potuto sperimentare attività di scoperta, creazione e esplorazione, inserite nella seconda edizione del festival. L’evento, promosso dal Comune e diretto da due curatorie, ha coinvolto i presenti in percorsi pratici legati al tema marino.
Porto Venere, 16 luglio 2026 – Scoprire, creare, esplorare. Tre parole chiave per i laboratori esperienziali che arricchiscono il programma della seconda edizione di 'Altre Voci dal Mare', il festival ideato dal sindaco di Porto Venere Francesca Sturlese, promosso dal Comune di Porto Venere e diretto da Cristina Dell’Acqua e Claudia Massi. Un appuntamento che quest’anno, attorno al tema 'La cultura che cura', propone un ricco calendario di attività pensate per coinvolgere il pubblico in prima persona. I laboratori sono un invito a guardare Porto Venere e il suo territorio con occhi nuovi. Un’occasione per attraversare luoghi straordinari, lasciarsi ispirare dal paesaggio e sperimentare linguaggi diversi: dalla scrittura alle arti visive, dalla fotografia alla voce, fino alle pratiche filosofiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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