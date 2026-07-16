Cinema sotto le stelle in pista Docufilm dedicato alla Dakar Grande schermo sul rettilineo
Stasera, il rettilineo di un autodromo si trasforma in uno schermo gigante all'aperto. Verrà proiettato il documentario intitolato ‘Salvato dalla Sabbia’, dedicato alla Parigi-Dakar, la celebre gara di motori. L’evento permette di vedere da vicino le immagini della competizione, con un grande schermo installato sul tracciato. La proiezione si svolge in una cornice all’aperto, creando un cinema sotto le stelle.
Il fascino della Dakar arriva in città. Questa sera il rettilineo dell’ Autodromo si trasformerà in una grande sala cinematografica all’aperto per ospitare l’anteprima di ‘ Salvato dalla Sabbia ’, il docu-film che porta sul grande schermo il mito della Parigi-Dakar, la competizione simbolo delle sfide estreme nel mondo dei motori. L’appuntamento è una delle tappe del tour nazionale che sta accompagnando l’uscita della pellicola e che ha già toccato diverse città italiane. Dopo le proiezioni di Brescia, Milano, Verona, Torino e Roma, alcune delle quali hanno registrato il tutto esaurito, il viaggio del film approda nella Motor Valley, scegliendo come scenario uno dei luoghi più rappresentativi del motorsport internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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