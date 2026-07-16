Il fascino della Dakar arriva in città. Questa sera il rettilineo dell’ Autodromo si trasformerà in una grande sala cinematografica all’aperto per ospitare l’anteprima di ‘ Salvato dalla Sabbia ’, il docu-film che porta sul grande schermo il mito della Parigi-Dakar, la competizione simbolo delle sfide estreme nel mondo dei motori. L’appuntamento è una delle tappe del tour nazionale che sta accompagnando l’uscita della pellicola e che ha già toccato diverse città italiane. Dopo le proiezioni di Brescia, Milano, Verona, Torino e Roma, alcune delle quali hanno registrato il tutto esaurito, il viaggio del film approda nella Motor Valley, scegliendo come scenario uno dei luoghi più rappresentativi del motorsport internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cinema sotto le stelle in pista . Docufilm dedicato alla Dakar . Grande schermo sul rettilineo

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