Cinema amarcord e mobilitazione Il quartiere del Soccorso è in campo

Due serate hanno riportato al centro il quartiere del Soccorso, tra memoria e partecipazione. Lunedì sera, al bocciodromo, è stato proiettato Giovanna di Gillo Pontecorvo, film girato nel quartiere, dove la fabbrica della Romita fu prestata come set per alcune scene. Al termine della proiezione un momento di approfondimento coordinato dallo storico Andrea Mazzoni, con gli interventi di Massimo Smuraglia, direttore della Scuola di Cinema "Anna Magnani", e di Nicoletta De Angelis, segretaria confederale della Cgil Prato Pistoia. Il film, recuperato e restaurato nel 2002, racconta la lotta delle operaie della fabbrica tessile (nella foto), gli anni degli "scioperi al contrario", quando le lavoratrici non si limitavano ad occupare ma rimisero in funzione la produzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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