Un uomo di 36 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre andava al lavoro in bicicletta. L’incidente è avvenuto a Pontinia, nel tratto di strada interessato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il ciclista non c’è stato nulla da fare. La vittima era di nazionalità indiana e si recava a lavoro come bracciante agricolo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire dinamica e responsabilità.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un bracciante agricolo di 36 anni, di nazionalità indiana, ha perso la vita dopo essere stato investito da un’automobile mentre si stava recando al lavoro in sella alla propria bicicletta. L’incidente è avvenuto nelle prime ore della mattinata lungo via della Striscia. L’incidente poco dopo le cinque del mattino. Secondo le prime informazioni disponibili, il sinistro si è verificato intorno alle 5:15. Il 36enne stava percorrendo la strada a bordo di una bicicletta a pedalata assistita, diretto verso l’azienda agricola presso cui lavorava. Nello stesso momento anche il conducente dell’autovettura, un giovane residente della zona, era in viaggio per raggiungere il proprio posto di lavoro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ciclista travolto mentre andava al lavoro a Pontinia: nulla da fare per un 36enne

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