Cibi borraccia da mangiare con il caldo nutrizionista Schirò | No a cotture lunghe e difficili da digerire

Durante le giornate con temperature superiori ai 35 gradi, si registra una diminuzione dell’appetito. La nutrizionista Schirò consiglia di preferire cibi ricchi di acqua e sali minerali e di evitare cotture lunghe e complicate, che risultano più difficili da digerire. La scelta di alimenti più semplici e freschi può aiutare a mantenere l’equilibrio idrico durante il caldo intenso.

Quando il caldo supera i 35 gradi abbiamo meno voglia di mangiare: eppure il cibo è un'ottima fonte di acqua e sali minerali. Come sceglierlo e come cucinarlo per combattere le alte temperature lo spiega la dottoressa Schirò. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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