La Cia ha commentato il caldo estremo, affermando che le temperature elevate durante la stagione riflettono le scelte fatte in passato. Le alte temperature stanno causando preoccupazioni in diverse regioni cerealicole, tra cui le Marche, che sono la terza realtà nazionale in questo settore. Il caldo sta favorendo l’essiccazione del grano duro, influenzando le colture e attirando l’attenzione sull’impatto delle condizioni climatiche.

Il gran caldo che spaventa tutti: per le Marche cerealicole, terza realtà nazionale assoluta, le temperature che preoccupano l’opinione pubblica e danneggiano numerose colture, sono l’ideale per l’essiccazione del grano duro. "Ma purtroppo, le buone notizie finiscono qui – dichiara il Presidente Cia Marche, Alessandro Taddei (nella foto) – perché da un recente confronto con gli operatori che si occupano dell’ammasso del grano e con gli agricoltori è emersa una situazione nota. Il caldo di questi giorni sta favorendo una buona essiccazione e siamo anche un po’ in anticipo con i tempi della raccolta, però ci portiamo dietro le conseguenze delle scelte fatte durante la stagione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cia: "Caldo, ci portiamo dietro le scelte fatte durante la stagione"

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