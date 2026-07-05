È stata avviata la procedura di affidamento per il restauro dell’ex chiesa di San Giovanni Battista, un intervento che prevede lavori di recupero e conservazione. L’appalto è stato pubblicato e si spera di avviare presto i lavori, che puntano a riqualificare un edificio storico e architettonico. La chiesa, considerata un simbolo locale, potrà così tornare a essere parte integrante del patrimonio culturale della zona.

Al via la procedura di affidamento per i lavori di restauro e recupero dell’ex chiesa SS. Giovanni Battista ed Evangelista. Si tratta di un intervento atteso da tempo, destinato a restituire nuova vita a un luogo che, oltre al suo valore architettonico, rappresenta identità, storia e cultura di un intero territorio. La gara prevede un importo complessivo superiore a 1,9 milioni di euro e le offerte dovranno essere presentate entro le 11 di venerdì 14 agosto. Un passaggio importante che segna l’avvio concreto di un progetto finalizzato non solo alla conservazione dell’immobile, ma anche alla valorizzazione di uno spazio che racconta secoli di storia della comunità argentana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ex chiesa di San Giovanni Battista. C’è l’appalto per avviare il restauro

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