Chi vincerà i Mondiali 2026 avrà un anello numerato e personalizzato | assoluta novità rubata all'NBA
I vincitori dei Mondiali 2026 riceveranno un anello numerato e personalizzato, oltre alla medaglia d’oro. La novità è stata adottata dall’organizzazione del torneo e si ispira a un elemento tipico dell’NBA. La consegna avverrà durante la cerimonia di premiazione e coinvolgerà la squadra che si laureerà campione del mondo, tra Argentina e Spagna, e il loro staff. L’anello sarà un elemento distintivo e unico per ogni squadra vincente.
Oltre alla classica medaglia d'oro al collo, i giocatori e lo staff della squadra tra Argentina e Spagna che vincerà il titolo di Campione del Mondo, riceverà durante la cerimonia anche un esclusivo anello, numerato e personalizzato. In puro stile NBA. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Solo una mia riflessione da tifosa occasionale sui Mondiali reddit