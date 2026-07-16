Chi vincerà i Mondiali 2026 avrà un anello numerato e personalizzato | assoluta novità rubata all'NBA

Notizia in breve

I vincitori dei Mondiali 2026 riceveranno un anello numerato e personalizzato, oltre alla medaglia d’oro. La novità è stata adottata dall’organizzazione del torneo e si ispira a un elemento tipico dell’NBA. La consegna avverrà durante la cerimonia di premiazione e coinvolgerà la squadra che si laureerà campione del mondo, tra Argentina e Spagna, e il loro staff. L’anello sarà un elemento distintivo e unico per ogni squadra vincente.