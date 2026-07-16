Chi vincerà i Mondiali 2026 avrà un anello numerato e personalizzato | assoluta novità rubata all'NBA

Da fanpage.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I vincitori dei Mondiali 2026 riceveranno un anello numerato e personalizzato, oltre alla medaglia d’oro. La novità è stata adottata dall’organizzazione del torneo e si ispira a un elemento tipico dell’NBA. La consegna avverrà durante la cerimonia di premiazione e coinvolgerà la squadra che si laureerà campione del mondo, tra Argentina e Spagna, e il loro staff. L’anello sarà un elemento distintivo e unico per ogni squadra vincente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Oltre alla classica medaglia d'oro al collo, i giocatori e lo staff della squadra tra Argentina e Spagna che vincerà il titolo di Campione del Mondo, riceverà durante la cerimonia anche un esclusivo anello, numerato e personalizzato. In puro stile NBA. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

CHI VINCERÀ I MONDIALI 2026 Lo abbiamo chiesto all'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Video CHI VINCERÀ I MONDIALI 2026? Lo abbiamo chiesto all'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Notizie e thread social correlati

Mondadori finalizza l’acquisto dell’editoria scolastica di Hoepli: “L’operazione avrà efficacia da oggi”Il Gruppo Mondadori ha annunciato di aver concluso oggi, giovedì 30 aprile, l'acquisto del ramo d'azienda dedicato all'editoria scolastica di Hoepli.

Leggi anche: Mondiali 2026, la musica la scelgono i tifosi: da “Wonderwall” per l’Inghilterra alla “Cuarta Estrella” argentina

Temi più discussi: Spagna o Argentina: chi vincerà il Mondiale? Le previsioni di Opta; Mondiali 2026: chi vincerà? Ecco cosa dicono i numeri; Chi vincerà i Mondiali? Per l'algoritmo non c'è nessun dubbio: c'è una grande favorita e una sorpresa al terzo posto; Ai Mondiali 2026 iniziano i quarti di finale: pronostici dell'Intelligenza Artificiale (che va coi piedi di piombo).

chi vincerà i mondialiChi vincerà i Mondiali 2026 avrà un anello numerato e personalizzato: assoluta novità rubata all’NBAOltre alla classica medaglia d'oro al collo, i giocatori e lo staff della squadra tra Argentina e Spagna che vincerà il titolo di Campione del Mondo ... fanpage.it

chi vincerà i mondialiMondiali 2026: chi vincerà? Ecco cosa dicono i numeriChi vincerà i Mondiali 2026? Un supercomputer calcola le probabilità: Francia favorita, Inghilterra da record con Kane e Bellingham ... focusjunior.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web