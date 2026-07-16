Enrica Fico, vedova del regista Michelangelo Antonioni, è stata sua moglie e collaboratrice stretta. È conosciuta come la sua musa e assistente, e ha avuto un ruolo centrale durante la malattia che ha colpito il regista, quando gli ha fatto da voce. La sua presenza si lega strettamente alla vita e al lavoro di Antonioni.

Enrica Fico è stata la moglie di uno dei registi più rivoluzionari della storia del cinema mondiale, Michelangelo Antonioni. La sua musa, la sua collaboratrice più stretta, la sua voce quando la malattia gli ha tolto la parola. Oggi è la custode della sua eredità artistica. L’incontro con Michelangelo Antonioni. Classe 1952, Enrica Fico è nata a Milano dove sin da giovanissima ha respirato arte e cinema. A cambiare tutto, però, è stato l’incontro con Michelangelo Antonioni, avvenuto nei primi anni Settanta. Da lì la svolta decisiva nella sua vita, nonostante una differenza d’età di ben 40 anni. “ Non avevo neanche 18 anni quando l’artista... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Enrica Fico, la vedova di Michelangelo Antonioni

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