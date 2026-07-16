Conosciamo tutti Christopher Nolan, regista tornato in pompa magna al cinema con il kolossal The Odyssey. Non tutti sanno, però, che al fianco di questa carismatica figura del cinema contemporaneo c’è una donna che non è semplicemente la sua compagna di una vita, ma una consigliera fidata e una “addetta ai lavori”. Si tratta di Emma Thomas, produttrice britannica che ha sposato nel 1997 e che è stata fondamentale per il suo grande successo. L’incontro che ha cambiato la sua vita. Classe 1971, Emma Thomas è nata a Londra e il cinema non era esattamente il suo primo obiettivo. Figlia di un funzionario del servizio civile britannico, ha trascorso una parte significativa della sua infanzia viaggiando soprattutto in Medio Oriente, tanto che all’inizio voleva seguire le orme del padre, lavorando nella diplomazia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Emma Thomas, la moglie di Christopher Nolan

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I just saw The Odyssey! My Out Of The Theater Reaction! Are The Trolls WRONG

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Christopher Nolan e la produttrice Emma Thomas alla premiere di The Odyssey. x.com

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