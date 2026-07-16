Alajbegovic, attaccante bosniaco, ha dato il via libera all’Atalanta, che ora punta a concludere l’affare. Nonostante l’interesse di club come Roma, Napoli e Milan, l’attaccante ha scelto il progetto a lungo termine proposto dai Percassi. La visita del padre a Bergamo e l’ok del giocatore hanno facilitato le trattative. La differenza economica tra richiesta e offerta si aggira intorno ai 5 milioni di euro. L’operazione coinvolge il Bayer Leverkusen, proprietario del cartellino.

Alajbegovic ha dato l’ok di massima all’Atalanta, che ora vuole chiudere. Nonostante la corte spietata di Roma, Napoli e Milan, l’ala bosniaca ha capito l’importanza del progetto a lungo termine offertogli dai Percassi, che hanno da subito riposto fiducia nell’appena diciottenne del Bayer Leverkusen. La trattativa ha subìto qualche rallentamento negli ultimi giorni perché il club tedesco ha alzato il prezzo: i 25 milioni di parte fissa proposti dall’Atalanta sembravano non bastare più, i rossoneri puntavano a quota 30. I due club ieri (15 luglio) sono rimasti in costante contatto per ridurre la distanza economica con l’aiuto di qualche bonus. Nella prima parte della giornata gli incontri si sono focalizzati a convincere il ragazzo e il papà che lo segue da molto vicino, vista la sua giovane età, fino a ottenere il suo benestare. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Chi è Alajbegovic, l'attaccante bosniaco sempre più vicino all'Atalanta: la visita del papà a Bergamo, l'ok al club e quei 5 milioni di divario

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#Alajbegovic è sempre più vicino all’ #Atalanta, con il club bergamasco pronto a stringere per portarlo in rosa. #contatticontinui tra le parti stanno accelerando la trattativa, segnale di una volontà comune di chiudere l’operazione. #calcionews24 x.com

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