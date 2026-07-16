Charles Leclerc si è mostrato deciso alla conferenza stampa del Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Il pilota ha dichiarato che, dopo una sorpresa a Silverstone, ora vogliono ottenere risultati positivi ovunque. Leclerc si presenta con entusiasmo e determinazione per affrontare il fine settimana, senza riferimenti a eventuali successi passati, concentrandosi sulla volontà di replicare le prestazioni sul circuito belga.

Charles Leclerc si è presentato carico e determinato alla conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del weekend del Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato di Spa-Francorchamps ci attende un fine settimana di grandissima importanza per definire in maniera più accurata i reali valori in pista e il pilota monegasco cercherà di ripartire da dove aveva lasciato, ovvero dalla splendida vittoria di Silverstone, un segnale di riscossa importante. Il pilota della Ferrari, infatti, era reduce forse dal suo periodo più complicato da quando è diventato un pilota di Maranello e aveva la necessità di mandare un messaggio a tutti, in primis a sé stesso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Charles Leclerc non vuole fermarsi: “A Silverstone sorpresa, ma ora vogliamo replicare ovunque”

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