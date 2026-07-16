Charles Leclerc | Ho pensato di copiare Hamilton per guidare la SF-26 poi ho scelto l'altra strada

A Spa, il pilota di Formula 1 ha spiegato di aver pensato di adottare lo stile di guida di un altro campione per migliorare le prestazioni sulla monoposto. Dopo aver valutato questa possibilità, ha deciso di seguire un percorso differente, sperando di ritrovare velocità e sicurezza. La sua riflessione si è concentrata sulle difficoltà di adattamento alle nuove vetture, senza entrare in dettagli tecnici.

Charles Leclerc a Spa ha raccontato le difficoltà incontrate nell'adattarsi alle nuove monoposto di Formula 1. Il ferrarista aveva anche valutato di imitare lo stile di Lewis Hamilton, prima di scegliere una strada diversa per ritrovare velocità e fiducia nella SF-26. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Charles Leclerc congratulates Lewis Hamilton after Sprint race | Parc Ferme Behind the scenes

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