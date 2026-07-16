Il sorteggio per la CEV Cup ha assegnato alla squadra italiana un avversario difficile. La cerimonia si è svolta a mezzogiorno nella sede della confederazione in Lussemburgo. La squadra avversaria sarà guidata dall’allenatore che ha già lavorato in passato con un club di alto livello, mentre il tecnico di Modena Volley si prepara a una sfida complessa. La sfida si disputerà a breve in una serie di incontri di andata e ritorno.

Un sorteggio non del tutto benevolo per Modena Volley in CEV Cup, quello svoltosi ieri a mezzogiorno presso la sede CEV in Lussemburgo. Dopo aver chiesto e ottenuto un "upgrade" rispetto alla qualificazione ottenuta in Challenge Cup con la vittoria nei play off quinto posto, la Valsa Group parteciperà alla prossima CEV, il secondo trofeo continentale, che però presenterà molte più insidie rispetto alla Challenge per cui Porro e compagni si erano qualificati. La manifestazione inizierà a novembre con i trentaduesimi di finale per poi terminare ad aprile 2027. Modena inizierà il suo cammino nei trentaduesimi affrontando la perdente del match tra Fino Kaposvar (HUN) e OK Napredak Odzak (BIH). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cev, inizio difficile. Stoytchev dietro l’angolo

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