Cerveteri-Ladispoli Wi-Fi in tilt da stamattina | segnalazioni a raffica forti disagi

Da questa mattina, nella zona tra Cerveteri e Ladispoli, sono state segnalate numerose interruzioni del servizio Wi-Fi. Nonostante il simbolo della connessione appaia attivo, le pagine web non si caricano, le applicazioni restano ferme e la connessione si perde frequentemente. La situazione ha causato disagi a residenti e attività commerciali, con molte segnalazioni arrivate nelle ultime ore. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata sulle cause del problema.

Cerveteri, 16 luglio 2026 – Il simbolo del Wi-Fi resta acceso, ma internet non c’è. Le pagine non si aprono, le applicazioni non caricano e la connessione scompare proprio quando serve. Da Cerveteri a Ladispoli si moltiplicano le segnalazioni dei residenti, alle prese da giorni con una rete instabile o completamente assente. Il problema, secondo le testimonianze raccolte, non sembrerebbe limitato a una singola abitazione, a un quartiere o a un unico operatore. Le lamentele riguardano infatti clienti WindTre, Tim, Vodafone e Iliad, sia sulla rete domestica sia sulla connessione mobile. Internet a singhiozzo tra Cerveteri e Ladispoli. Le segnalazioni arrivano da più punti del territorio. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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