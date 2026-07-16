Celik saluta la Roma sui social | Un ringraziamento speciale a Mourinho perché

Pochi minuti dopo l'annuncio ufficiale da parte della Juventus, è arrivato sui social il saluto a Roma e alla Roma di Zeki Celik, che in una storia Instagram ha voluto ringraziare in modo speciale José Mourinho, "che mi ha dato l'opportunità di indossare questa maglia". Poi una menzione per tutti gli altri allenatori avuti in giallorosso, per i compagni e i direttori sportivi: "Ora è arrivato il momento di iniziare un nuovo capitolo, ma porterò sempre nel cuore questo club. Indossare questa maglia è stato un grande orgoglio"., "Cari tifosi della Roma, oggi, mentre dico addio a questa incredibile famiglia, lo faccio con emozioni difficili da esprimere a parole. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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