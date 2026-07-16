Celik Juve ora è ufficiale | rinforzo a zero per i bianconeri! Il comunicato e tutti i dettagli dell’affare

Da juventusnews24.com 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Zeki Celik è diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Il club ha confermato l’accordo e ha diffuso un comunicato che annuncia il trasferimento a titolo gratuito. La firma del contratto e i dettagli dell’operazione sono stati comunicati dal club. Celik si unisce alla squadra senza un costo di trasferimento, con un accordo di durata ancora da definire.

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di Marco Baridon Zeki Celik è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Il comunicato del club bianconero e tutti i dettagli. Ora è anche ufficiale: Zeki Celik è un nuovo giocatore della Juventus. Visite mediche effettuate in serata per il colpo a parametro zero dei bianconeri, con il blitz a sorpresa per superare la Roma (in trattative per il rinnovo). Contratto fino al 2029, ecco il comunicato ufficiale. IL COMUNICATO – « Zeki Çelik è un nuovo calciatore della Juventus. L’esterno turco ha sottoscritto un accordo che lo legherà al Club bianconero fino al 30 giugno 2029. Classe 1997, Çelik arriva a Torino forte di un importante bagaglio di esperienza maturato, nel periodo più recente, tra Francia e Italia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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