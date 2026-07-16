Zeki Çelik ha completato le visite mediche presso il centro sanitario della Juventus e si è poi recato allo stadio per l’uscita. Il difensore turco, svincolato, ha firmato con la società piemontese senza un costo di trasferimento. La Juventus ha concluso l’operazione nel tardo pomeriggio, senza annunciare ufficialmente l’accordo. La firma dovrebbe essere ufficializzata nei prossimi giorni.

di Marco Baridon Celik, visite mediche già svolte con la Juventus: il difensore turco è transitato dal J Medical nel tardo pomeriggio odierno. La Juventus mette a segno un colpo a sorpresa sul mercato degli svincolati, assicurandosi le prestazioni di Zeki Çelik a parametro zero. Quando il rinnovo del terzino turco con la Roma sembrava ormai cosa fatta e già apparecchiata nei minimi dettagli, il club bianconero si è inserito con un vero e proprio blitz fulmineo condotto con grande abilità sotto traccia dalla coppia formata da Giovanni Carnevali e Ricky Massara. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata L’operazione segreta è decollata rapidamente ed è culminata nel tardo pomeriggio di oggi con le visite mediche di rito, svolte in assoluta riservatezza presso il centro J Medical di Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Celik a Torino, visite mediche già svolte con la Juventus: il VIDEO dell’uscita dallo stadio

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