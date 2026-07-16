Celik a Torino visite mediche già svolte con la Juventus | attesa l’ufficialità – VIDEO

Da juventusnews24.com 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il difensore turco ha già completato le visite mediche con la Juventus, che si trova presso il J Medical nel tardo pomeriggio. La società ha concluso l'acquisto a parametro zero di Zeki Çelik, senza annunciare ufficialmente l'accordo. La trattativa si è conclusa senza altre formalità, e l'ufficialità dovrebbe arrivare a breve. Il giocatore è stato visto entrare e uscire dal centro medico nelle ultime ore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Marco Baridon Celik, visite mediche già svolte con la Juventus: il difensore turco è transitato dal J Medical nel tardo pomeriggio odierno. La Juventus mette a segno un colpo a sorpresa sul mercato degli svincolati, assicurandosi le prestazioni di  Zeki Çelik  a parametro zero. Quando il rinnovo del terzino turco con la Roma sembrava ormai cosa fatta e già apparecchiata nei minimi dettagli, il club bianconero si è inserito con un vero e proprio blitz fulmineo condotto con grande abilità sotto traccia dalla coppia formata da Giovanni Carnevali e Ricky Massara. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata L’operazione segreta è decollata rapidamente ed è culminata nel tardo pomeriggio di oggi con le visite mediche di rito, svolte in assoluta riservatezza presso il centro  J Medical  di Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui gli aggiornamenti su Torino.

celik a torino visite mediche gi224 svolte con la juventus attesa l8217ufficialit224 8211 video
© Juventusnews24.com - Celik a Torino, visite mediche già svolte con la Juventus: attesa l’ufficialità – VIDEO
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Ekhator Juventus, l’attaccante è a Torino! Visite mediche già svolte al J Medical per il nuovo acquisto dei bianconeri – VIDEOJeff Ekhator è arrivato a Torino e ha svolto le visite mediche presso il J Medical.

Leggi anche: Juventus Women, Bartel è sbarcata a Torino: visite mediche già completate – VIDEO

Argomenti più discussi: Clamoroso Celik, salta il rinnovo con la Roma: firmerà un triennale con la Juve!; Colpo Celik per la Juve, il turco ha già sostenuto le visite mediche e firmerà un triennale.

celik a torino visiteCelik a Torino, visite mediche già svolte con la Juventus: attesa l’ufficialità – VIDEOCelik, visite mediche già svolte con la Juventus: il difensore turco è transitato dal J Medical nel tardo pomeriggio odierno ... juventusnews24.com

celik a torino visiteClamoroso Celik: è fatta alla Juventus. Oggi visite mediche e firmaLa Juventus ci sta provando per Celik. Il turco ha trovato l'accordo con la Roma, ma l'ufficialità ancora non è arrivata. siamolaroma.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web