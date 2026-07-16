Il difensore turco ha già completato le visite mediche con la Juventus, che si trova presso il J Medical nel tardo pomeriggio. La società ha concluso l'acquisto a parametro zero di Zeki Çelik, senza annunciare ufficialmente l'accordo. La trattativa si è conclusa senza altre formalità, e l'ufficialità dovrebbe arrivare a breve. Il giocatore è stato visto entrare e uscire dal centro medico nelle ultime ore.

di Marco Baridon Celik, visite mediche già svolte con la Juventus: il difensore turco è transitato dal J Medical nel tardo pomeriggio odierno. La Juventus mette a segno un colpo a sorpresa sul mercato degli svincolati, assicurandosi le prestazioni di Zeki Çelik a parametro zero. Quando il rinnovo del terzino turco con la Roma sembrava ormai cosa fatta e già apparecchiata nei minimi dettagli, il club bianconero si è inserito con un vero e proprio blitz fulmineo condotto con grande abilità sotto traccia dalla coppia formata da Giovanni Carnevali e Ricky Massara. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata L’operazione segreta è decollata rapidamente ed è culminata nel tardo pomeriggio di oggi con le visite mediche di rito, svolte in assoluta riservatezza presso il centro J Medical di Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Celik a Torino, visite mediche già svolte con la Juventus: attesa l’ufficialità – VIDEO

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