Julia Bartel è arrivata a Torino e ha completato le visite mediche. La calciatrice, centrocampista spagnola, era in prestito all’Atletico Madrid e ora si è unita alla Juventus Women. La trattativa tra le due parti si è conclusa nelle scorse ore, confermando il trasferimento. La giocatrice ha già firmato il contratto e si è unita al team per gli allenamenti.

di Mauro Munno Juventus Women, Bartel è sbarcata a Torino: visite mediche già completate per il grande colpo delle bianconere. Vi avevamo anticipato in esclusiva come la Juventus Women fosse in chiusura per Julia Bartel, talentuosa centrocampista spagnola del Chelsea reduce dal prestito all’ Atletico Madrid. La classe 2004 è sbarcata a Torino nelle scorse ore ed ha già svolto le visite mediche al J Medical. A stretto giro arriveranno la firma sul contratto e l’annuncio ufficiale. Il colpo Bartel è stato un investimento importante da parte della dirigenza: la giocatrice, considerata perfetta per il gioco di Guerrero, dovrebbe essere centrare nel nuovo progetto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Juventusnews24.com - Juventus Women, Bartel è sbarcata a Torino: visite mediche già completate – VIDEO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ekhator Juventus, l’attaccante è a Torino! Visite mediche già svolte al J Medical per il nuovo acquisto dei bianconeri – VIDEOJeff Ekhator è arrivato a Torino e ha svolto le visite mediche presso il J Medical.

Di Biase vola in Inghilterra: visite mediche completate per l’ex Juventus e accordo raggiunto con il Crawley TownGianmarco Di Biase si trasferisce dall’Under 23 della Juventus al Crawley Town in Inghilterra.

Temi più discussi: Perché la Juventus Women ha investito su Julia Bartel; Juventus Women, vicino il colpaccio dal Chelsea: c’è Bartel per il dopo Wälti; Juventus Women vicino il colpaccio dal Chelsea | c’è Bartel per il dopo Wälti; Perché la Juventus Women ha investito su Julia Bartel.

Colpaccio a un passo per la Juventus Women Il club bianconero è in chiusura col Chelsea per la centrocampista classe 2004 Júlia Bartel: sarà l'erede futuribile di Walti La ragazza potrebbe essere a Torino già nelle prossime ore @Maumunn x.com

Juventus Women, al via il raduno: il programma e le convocate dal nuovo allenatore GuerreroIl nuovo allenatore bianconero ha convocato 26 calciatrici. Si inizia lunedì 6 luglio con le visite mediche prima di iniziare a fare sul serio ... tuttosport.com

Juventus Women, Serturini è una nuova giocatrice bianconera: il comunicatoLa Juventus Women ha ufficializzato l’acquisto di Annamaria Serturini. La giocatrice ha firmato con il club bianconero fino al 2029 ... tuttojuve.com