Cecchetto rompe il silenzio su De Martino a Sanremo e lancia la frecciata | Solo anziani negli ultimi anni

Claudio Cecchetto ha commentato la scelta di Stefano De Martino come conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, criticando la presenza di personaggi più anziani negli ultimi anni. Ha espresso approvazione per la decisione di affidare a De Martino ruoli così rilevanti, sottolineando la sua stima per il suo contributo. La sua dichiarazione si inserisce nel dibattito sulla rappresentanza generazionale nel festival.

Claudio Cecchetto approva la scelta di affidare a Stefano De Martino il doppio ruolo di conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. Il celebre produttore, conduttore e talent scout, che ha guidato la kermesse canora nel 1980 e nel 1982, ne ha parlato in un’intervista concessa al Corriere della Sera, affrontando diversi temi legati alla musica italiana di ieri e di oggi. Parlando della nomina di De Martino alla guida della prossima edizione di Sanremo, Cecchetto ha accolto positivamente la decisione della Rai, sottolineando come rappresenti una svolta rispetto agli ultimi anni. “Menomale, Sanremo è stato rappresentato solo da anziani nella conduzione e direzione artistica. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

Segui gli aggiornamenti su Sanremo.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Claudio Cecchetto: «Dicevano che Jovanotti sarebbe durato una stagione. De Martino a Sanremo? Menomale, basta anziani»Claudio Cecchetto sarà in consolle venerdì sera a Treviglio, per il suo programma “Deejay-show” in piazza Cameroni.

Sanremo 2027, Stefano De Martino rompe il silenzio: ecco quando andrà in scena il FestivalIl Festival di Sanremo 2027 si terrà dal 5 all’9 febbraio, secondo l’annuncio del nuovo direttore artistico tramite i social.