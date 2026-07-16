C’è stato un bacio Temptation Island caos dopo la notizia sulla coppia

Durante le riprese di Temptation Island, si è verificato un bacio tra due concorrenti. La notizia ha suscitato grande scalpore tra il pubblico e sui social, generando clamore e discussioni. La produzione ha annunciato che, prima di trasmettere i prossimi episodi, ci saranno due puntate speciali in programma tra lunedì e mercoledì. Le indiscrezioni continuano a circolare riguardo alle coppie coinvolte e alle loro evoluzioni nel programma.

Prima di tornare in onda con il doppio appuntamento della prossima settimana, previsto eccezionalmente tra lunedì e mercoledì, Temptation Island continua ad alimentare curiosità grazie alle indiscrezioni che circolano sul destino delle coppie protagoniste. A raccoglierle è stato Lorenzo Pugnaloni nella sua newsletter, dove ha anticipato alcuni possibili sviluppi riguardanti Soraya, Cristian, Sabrina, Giovanni, Francesca, Danilo, Bernadette e Diamante. Lo stesso esperto di gossip ha però invitato alla prudenza, ricordando che “si tratta di indiscrezioni che andranno verificate con la messa in onda delle prossime puntate”. Si tratta quindi di informazioni provenienti da sue fonti, che al momento non trovano conferme ufficiali e che potranno essere giudicate solo dopo la trasmissione degli episodi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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